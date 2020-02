Egy csomó tanulmány és kutatás – például ez – bizonyítja, hogy a meztelen képek küldözgetése manapság elég bevett dolog, nemcsak a fiatalok, de a felnőttek körében is. A dolognak van egy sor pozitív hozadéka, az imént említett felmérés alapján például az is, hogy akik rendszeresen küldenek ilyeneket, azok elégedettebbek a szexuális életükkel, azonban megvannak az árnyoldalai is, élükön a bosszúpornóval.

Nem ritkán fordul elő, hogy egy viharosan lezárult kapcsolat végén a sértett fél (jellemzően a férfi) felrámolja az internetre az exe fotóit, vagy esetleg ennek belengetésével zsarolja bele a kapcsolat folytatásába a párját. Ez elég komoly probléma, egy japán cég szerint pedig kell is tenni ellene, méghozzá úgy, hogy

megakadályozzuk a meztelen képek elkészülését.

Az alapjáraton marhára nem telefonokkal foglalkozó Tone nevű cég a megoldást egy most piacra dobott olcsó (19 800 yenes, vagyis kb. 55 ezer forintos), ám ahhoz képest meglepően jó Androidos telefonban látja, ami mesterséges intelligenciával szűri ki a meztelen képeket, ha pedig ilyet talál, azt nemes egyszerűséggel nem engedi elmenteni.

Az egyelőre csak Japánban elérhető telefonnal a japán fiatalokat szeretnék megvédeni saját maguktól, ennek részeként pedig olyan funkció is van benne, ami egy másik telefonnal összekötve azonnal értesítést küld, ha a gyerek meztelen képet csinált magáról. Ezzel együtt már kicsit orwellinek tűnik a dolog, és abban sem vagyok biztos, hogy bárki akarja majd használni ezt a telefont önszántából, de ki tudja, lehet, hogy valakin így is segíteni fog.

