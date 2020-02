Na jó, valójában senkit sem szeretnék arra buzdítani, hogy játsszon a munkahelyét, még akkor sem, ha az ingyenes And Yet It Hurt teljes mértékben alkalmas lenne erre, hiszen csak a minden windowsos gépen megtalálható Jegyzettömb kell hozzá.

Az And Yet It Hurt elsőre egy elég generikus fantasy RPG-nek tűnik, melyben a főhősnek meghal a családja, aztán meg kell ölnie egy sárkányt. A csavar az, hogy mindezt úgy kell benne végrehajtani, hogy

az ember .txt fájlokat húz be a programba,

aztán azokban szögletes zárójelek közé írt x-ekkel és egyéb praktikákkal hoz döntéseket,

aztán ment egyet (na jó, rengeteg, minden akció után menteni kell),

és aztán ezt ismételgeti, addig, amíg nem végzett a játékkal.

Fotó: YouTube / Sheepolution

Az egész marha ötletes, tele van ASCII-rajzokkal (bár nem annyira részletesekkel, mint amiket itt lehet találni), és még körökre osztott harc is van benne. Az And Yet It Hurt innen húzható le, ha valakinek kedve támadt játszani.

(via)