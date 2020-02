A most hatéves Vaszilisza Ermakova először hároméves korában próbálta ki a snowboardot, amikor elment az apjával síelni, és még a parkolóban a sílécek helyett ráugrott az apja snowboardjára, és a lecsúszott a lejtős parkolón úgy, hogy nem esett el egyszer sem. Ekkor gondolta úgy az apja, hogy lehet, hogy a lányának különleges érzéke van a sporthoz.

Most ott tartanak, hogy naponta öt órát gyakorolnak kettesben, merthogy a kislány apja az edzője is egyben, és Vaszilisza olyan trükköket csinál meg, amik még a 8-9 éves korosztályban is ritkának számítanak.