Biztos ön és a kis barátai is beadtak mindenféle trükköket általános iskolában öngyújtókkal. Fel lehet tekerni a lángjukat, változatos módokon felrobbantani őket, de az is jó móka volt, ha az ember kiszedte a tűzkövet belőlük (azt a pici rudat, amit az a forgó recés kerék dörzsöl, mikor meggyújtjuk az öngyújtót – ez, bár a köznyelven kovának vagy tűzkőnek hívják, valójában ferrocérium) és kalapáccsal rávágott, vagy a morzsáit tűzbe szórta, és figyelte a szikrákat. A dolog még látványosabb, ha az ember előtte felhevíti a tűzkövet, és a földhöz vágja, ilyenkor szinte egy kis robbanás keretében repül szét a kő.

Forrás: King of Random / Facebook

Na, de mi van akkor, ha nem egy szánalmas kis darabbal, hanem egy ujjnyi vastag rúddal próbáljuk meg ugyanezt? Szerencsére manapság már nem kell az életünket kockáztatni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hová lehet még fokozni valami alapból is destruktív és céltalan dolgot, ugyanis az interneten százával vannak a megélhetési robbantók, gyújtogatók, törők, zúzók, savkeverők. Ők azok az emberek, akik látványos videókat csinálnak valamilyen tudományos körítéssel, de valójában inkább csak poénból pusztítanak el dolgokat, komoly tanulsága nincs a dolognak. Ilyen csatorna a Kings of Random is, ahol most azt próbálták ki, hogy néz ki, ha az öngyújtóénál egy jóval nagyobb tűzkövet hevít fel és csap a falhoz az ember.

(Sajnos a videót nem lehet beágyazni, mert korhatáros. 10 évesen mondjuk ugyanúgy eltanultuk hülyeségeket a nagyobbaktól Facebook nélkül is, de hát gondolom nem akarnak felesleges pereket a nyakukba.)