Egy marylandi nő 55 év után juttatta vissza azt a hagyományos német sörös kriglit, amit 1965-ben lopott a müncheni Hofbräuhausból, írja a local.de. A nő azzal indokolta a dolgot, hogy

már nem tudott tovább együtt élni a bűntudattal.

Celeste Sweeny 18 éves volt amikor meglovasította a Bierkrugot a München központjában álló nagy sörcsarnokból. Egy bajor sörben úszó ferde este végén döntött úgy, hogy a ballonkabátjába rejtve kicsempészi a kriglit. Miután hazatért az Egyesült Államokba, a zsákmányt egy polcra rakta, de nem ivott belőle többet. Idővel még így is elkezdte gyötörni a bűntudat.

Végül az idén visszaküldte a lopott holmit Münchenbe, sőt azt is vállalta, ha eltörik útközben, akkor kifizeti a pótlását.

Amikor elloptam ezt a kőkancsót 1965 nyarán, amikor még vad voltam és felelőtlen. Bocsánat, hogy nem küldtem vissza korábban, remélem rendben megérkezik

– írta az asszony. Aki arról is megemlékezik, hogy hatalmas öröm volt Münchenbe megérkezni Kelet-Berlin után, ahol nem érezte magát biztonságban, és megrázta az ott tapasztalt szegénység.

A müncheni Hofbräuhausnál nagyon örültek a meglepetésnek. Sőt a főkocsmárosuk Wolfgang Sperger egy új korsót is küldött az asszonynak, amelyet jó lelkiismerettel megtarthat.

DANKESCHÖN! Nach 55 Jahren hatte ja eine US Amerikanerin aus Maryland einen original HB Krug an uns zurückgeschickt- den... Gepostet von Hofbräuhaus München - Das Original am Dienstag, 11. Februar 2020

Sőt a belevalóról is gondoskodtak, ugyanis három kupont is mellékeltek, amely egy mérő sörre jogosítja fel a tulajdonosát – igaz kérdéses, hogy a 73 éves asszony mennyit fog még Bajorországban részegeskedni. Utólag még arra is megkérték, most már ne jusson eszébe egy újabb kriglit elvinni.