Ha beteg formájában szerencsére nem is, a maszkok iránti érdeklődés formájában már megérkezett a koronavírus a magyarországi patikákba. Nem is olyan egyszerű ugyanis maszkot venni: az egyik gyógyszertárban már nem is volt, egy másikban pedig mondták, hogy hiánycikk, ezért jöjjünk mielőbb, ha egy egész dobozzal akarunk venni. (Ez 50 darabot jelent.)

Van annak is némi ironikus stichje, hogy a nemrég érkezett maszkok Kínában készültek.

Darabja 200 forint, egy ilyen pakk tehát 10 ezerbe kerül. Most örülhetünk, hogy van, a gyógyszertárban, két hete állítólag még nagyobb volt az igény, egy ideig hiány is volt belőle.

Aztán küldött a gyártó, ötszörös áron.

Egy hónapja ugyanez a doboz kétezer forintba került volna. Persze, ez nem új dolog, hirtelen ez az öt évvel ezelőtti sztori jut eszembe.