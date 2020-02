Jópár állat járt már az űrben, elég csak Lajka kutyára gondolni, aki sajnos vissza már nem térhetett, mert a Szojuz-2-ben elpusztult, de ott volt még Ham, a csimpánz, vagy Felix, a macska, akik viszont épségben visszatértek. Őket mind azért küldték fel az űrbe, hogy a súlytalanság élettani hatását vizsgálják az élőlények szervezetére.

Ami viszont fontos:

egyiküket sem büntetésből küldték az űrbe.

Sir Michael Twitter-humorista viszont pontosan ezt javasolta a NASA-nak küldött humorosnak szánt levelében. Azt kérte a NASA-tól, hogy ahogyan korábban is tették, ezután is küldhetnének fel neveletlen állatokat az űrbe büntetésből, és fel is sorolta, hogy szerinte milyen állatokkal kellene kezdeni:

Az a rája, amelyik halálosan megsebezte Steve Irwin "krokodilvadász" természetfilmest. Az a sirály, aki ellopta az unokatesója fagyiját 2016-ban (nem baj, ha nincs meg a pontos tettes, bármelyik sirály megteszi helyette). Az összes darázs.

A nyilvánvalóan Twitterre szánt humoros akció után senki sem számított rá, hogy a NASA veszi a fáradságot és komolyan válaszol a rakás hülyeségre, szándékosan nem reagálva az állatkínzással kapcsolatos feltevésekre:

Kedves Michael! Az állatok űrbe küldésének az volt a célja, hogy a súlytalanság élettani hatásait vizsgáljuk. Sosem az volt a cél, hogy megbüntessük a neveletlen állatokat. Ha többet szeretne megtudni a korai űrprogramjainkról, kérjük, látogassa meg a weboldalunkat!

A NASA levele után sokan a humorista ötletének a védelmére keltek, és további állatokat javasoltak űrbe való kilövésre:

az a gnúcsorda, ami halálrataposta Mufasát az Oroszlánkirályban,

a szomszéd szemét macskája,

valaki kutyája, aki minden reggelre hagy egy élettani kutatási anyagot a konyhapadlón,

valaki pedig egyenesen Trumpot lőné ki az űrbe.

