Ha a válasz igen, akkor nézze meg ezt a videót:

Ha a válasz nem, akkor is nézze meg a videót később, egyelőre meg legyen annyi, hogy a Cynthia Nixon narrációja másból sem áll, mint olyan "praktikus" és sokszor kéretlenül is osztogatott, egymásnak is ellentmondó tanácsokból, amit az ember úton-útfélen hall, ha nőnek született. A hogyan légy igazi hölgy útmutatásaként elhangzik például, hogy:

Túl rövid a szoknyád!

Túl hosszú az inged!

Ne mutass ennyit magadból, hagyj valamit a képzelőerőre is!

Ne kísértsd a férfiakat! A férfiak nem tudják kontrollálni magukat!

Légy szexi, légy vonzó!

Hordj feketét!

Hordj magassarkút!

Ne légy túl kövér!

Ne légy túl sovány!

Rendelj salátát!

Ne egyél szénhidrátot!

Hagyd ki a desszertet!

Diétázz!

Te jó ég, úgy nézel ki, mint egy csontváz, hát miért nem eszel rendesen?

Nézz ki természetesen! A férfiak nem szeretik azokat a lányokat, akiken látszik, hogy túlságosan próbálkoznak!

Ne mondj igent!

Ne mondj nemet!

Csak légy egy igazi hölgy!

Mert ezt mondják. Nem csak a videóban, úgy általában is.