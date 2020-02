Kedves ismerőseim, Nóráék évek óta Szicíliában élnek, igaz, a sziget fővárosával, Palermóval szinte épp átellenes oldalon. Ez azért érdekes, mert ugyebár kedden – a délolasz területek közül először – Palermóban is felbukkant a koronavírus. Annak ellenére, hogy ők jócskán több mint kétszáz kilométerre laknak onnan, a helyi karnevál is elnéptelenedett, hiánycikk lett a maszk és a kézfertőtlenítő – utóbbit négyes kiszerelésben 200 euróért tudna rendelni –, viszont az egyik kínai üzletben, ahol egyébként nem volt senki, talált egy csodálatos ereklyét, ezt ni:

Fotó: Olvasónk, Nóri

Igen, ez egy vegyvédelmi öltözéket idéző jelmez. Nyersfordításban, ahogy most a kínai üzletben árusítják: egy „antivírus jelmez”. Nóri azt írta, „gondoltam, veszek, legalább lesz maszkom és jól megijesztek mindenkit”, de végül túl drága volt ahhoz, hogy csak úgy vegyen egyet viccből, szóval nem tudtuk meg, hogy kicsomagolva milyen is ez a szett.

Egyébként van egy, a koronavírusra adott kedves, pozitív reakció is: tanárok, írók és tankönyvszerzők létrehoztak egy weblapot és hozzá egy Facebook-oldalt a karanténba került gyerekeknek és szüleiknek, hogy a karantéban lévő gyerekeknek ne kelljen a tanulást megszakítaniuk, és otthonról is tanulhassanak. A Lezioni sul sofá (Tanulás a kanapén) oldalnak egyelőre még csak bő 800 követője van, de a honlap folyamatosan olyan terhelés alatt van, hogy ennek a posztnak a megírásakor is Resource Limit Is Reached üzenetet ad.