Az idei év egyik legnagyobb szórakoztatóipari bejelentése, hogy a Jóbarátok stábja újra összeáll egy rész erejéig.

Ennek a hírnek a hatására nyúlt hozzá a különféle feldolgozásokban utazó Postmodern Jukebox az ikonikus főcímzenéhez, hogy megmutassa, hogyan szólt volna az I'll be there for you 1920-tól kezdve 1990-ig különféle stílusokban.