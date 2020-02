Talán nem túlzás kijelenteni, hogy filmbe illő fordulatot vett az elmúlt pár évben Jennifer Atkin élete: azok után, hogy 2015-ben az évek során felkúszó kilói miatt elhagyta a vőlegénye, nemrég

megválasztották Nagy-Britannia legszebb nőjének.

Az újdonsült Miss Nagy-Britannia története még 2011-ben kezdődött, amikor összejött az exével. Atkin már akkor is 91 kilós volt, az évek során azonban egyre csak hízott a rengeteg tészta, pizza és édesség, meg a hétvégi otthonülős kajálások miatt. 2015-re már 110 kiló körül mozgott a súlya, korábbi vőlegénye pedig esküvő helyett inkább elhagyta a nőt.

Atkin teljesen összetört, a szakítás után is a kajálásba menekült, de végül úgy döntött, elmegy edzeni, azóta pedig nem is nézett vissza. 2017-ben már szépségkirálynői ambíciói is voltak, 2018-ban pedig a döntőbe is bejutott, tavaly azonban úgy döntött, felhagy a dologgal, miután megházasodott. Idén aztán mégis adott egy újabb esélyt magának, miután felmerült a neve a versennyel kapcsolatban, múlt pénteken pedig fel is ért a csúcsra.

Fotó: Jennifer Atkin

A nő elmondta, hogy el sem hiszi, hogy győzött, sose hitte volna, hogy idáig fog jutni, de úgy érzi, sokat segített, hogy ugyan a teste rengeteget változott az évek során, a személyisége végig ugyanolyan maradt. A nő így majd a nemzetközi porondon is képviselheti majd hazáját, csakúgy mint futó ikertestvére, Sam Atkin.

