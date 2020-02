Ugyan ellentmondóak a hírek arról, hogy mennyire alkalmas az arcmaszk viselése a koronavírus terjedése elleni küzdelem elősegítésére, ez nem gátolja meg az embereket abban, hogy készlethiányosra vásároljak azokat a boltokat, ahol lehet ilyen maszkokat kapni.

A nagyobb áruházláncok az online készletinformációk alapján túl vannak az első rohamon, ennek ellenére eléggé beindult a maszkok másodpiaca.

Jófogáson a legdrágább teljesen sima arcmaszk, amit találtunk 15 ezer forintba kerül. Ez az eredeti bolti ár nagyjából tizenötszöröse. De akad olyan is, aki nem ennyire mohó, és az eredeti ár csupán ötszöröséért kínálja a maszkjait.

A Vaterán a legdrágább ugyanilyen kaliberű maszk csupán 1500 forint, vagyis nagyjából bolti áron mérik. Itt inkább az okozhat problémát egyébként, hogy a különféle szépészeti, bőrregenerálós, ránceltűntetős, sose halunk meges maszkok között megtaláljuk a megfelelő porvédőket.

A nagy külföldi webáruházakhoz hasonlóan a Jófogás és a Vatera is odafigyel arra, hogy az oldalaikon ne jelenjenek meg koronavírusos kamu csodaszerek, abba viszont alapból nincs beleszólásuk, hogy ki mennyiért hirdeti a termékeit. A Vaterától mindenesetre azt nyilatkozták a bekezdés alatt beágyazott cikkünkben, hogy ha nagyon túlzó árat találnak egy terméknél, akkor első körben figyelmeztetik az eladót.

Frissítés: Az anyagunk megjelenése után megkeresett minket a Jófogás, és azt írta, hogy a hirdetést eltávolították a rendszerből.

„A Jófogás igyekszik megfelelő szűrési technikákat alkalmazni, hogy a problémás tartalommal, árral rendelkező hirdetések ne kerüljenek ki az oldalra, de ahogy a korábbi válaszunkban is hangsúlyoztuk, a nagyszámú hirdetésfeladás miatt minden hirdetést nincs lehetőség manuálisan előszűrni. Az „Ezer forintos szájmaszkot 15 ezerért? Valaki? Most eladó!” c. cikkben szereplők alapján finomítottunk a beállított feltételeken és kiemelten figyeljük ezeket a termékeket, illetve a kérdéses hirdetéseket eltávolítottuk. Reméljük, hogy ez megoldja a problémát, de ha bárki ilyen termékkel találkozik az oldalon, természetesen arra biztatjuk, hogy jelezze az ügyfélszolgálatunknak.” - írta a cég.