Kisebbfajta vihar a biliben botrány tört ki a közösségi médiában, miután csütörtökön fellépett a chilei Viña del Mar fesztiválon a Maroon 5: a rajongók szerint a frontember Adam Levine, nemcsak, hogy rosszul énekelt, de még bunkó is volt, ami teljesen tönkretette a koncertélményt. Ez eddig nem egy szokatlan koncertsztori, de az azért már ritkább, hogy a hasonló vádakat az énekes maga is elismerje, és bocsánatot is kérjen értük.

Nagyon izgatottan és szenvedélyesen állok minden koncertünkhöz, és hogy a banda a legjobbat nyújtsa nektek, srácok. Tegnap este volt valami, ami rosszul hatott a hangzásra, én pedig hagytam, hogy ez elhatalmasodjon rajtam, és hasson arra is, hogy hogyan viselkedem a színpadon. Ez nem volt profi hozzáállás, és bocsánatot kérek érte

- közölte Levine Instagram-sztoriban. A USA Todaynek azt is elárulta, hogy technikai nehézségekről volt szó: nem működött jól a kontrolláda és a fülese sem, így nem jól hallotta a zenekar és a saját énekhangját sem.