Mi is megírtuk, hogy a The Way Back című film a közelmúltban alkohol- és drogproblémák miatt elvonóra küldött Affleck számára egyfajta terápia is lehetett. A dráma egy egykori, mára lecsúszott középiskolás sztárkosarasról szól, aki, amikor legmélyebben van, kap egy lehetőséget, egy mentőövet: legyen ő egykori iskolája kosárlabdacsapatának edzője. Úgy tűnik, a film tényleg nagyon rezonált Affleck aktuális lelkiállapotára, derül ki az AP interjújából a rendezővel, aki elmondta: Affleck az egyik jelenet forgatása közben annyira kiborult, hogy fel se tudták használni az adott jelenet minden részét.

Talán a második felvétel lehetett, amikor Ben összeomlott. Még most is kiráz a hideg, ha rágondolok. Olyan volt, mint amikor átszakad a gát, és minden átzúdul rajta. Emlékszem, az egész stáb lefagyott, és mindenki csak nézte, ahogy Ben kiönti a szívét. Nyilvánvaló volt, hogy ez nem színjáték. Olyan dolgokat kellett a szerep szerint mondania, amelyeket valószínűleg a saját életében is ki kellett mondania, vagy talán már ki is mondott, nem tudom

- mondta Gavin O’Connor. A jelenetben Affleck karaktere egyébként a családjának tett különféle ígéreteket a jövőről. Maga a jelenet egyébként marad a filmben, de a rendező úgy döntött, kivágja belőle a túl személyes, túl súlyos részeket.