Most négy évre visszaáll minden a "normális" kerékvágásba. Azok, akik február 29-én születtek nyugtázhatják, hogy legközelebb csak négy év múlva öregszenek tovább (vagy megtartják a szülinapjukat csúsztatva, ahogy azt életük nagy részében amúgy is teszik), 2024-ig nem kell foglalkozni a február 24-re eső szökőnappal és az emiatt tolódó februári névnapokkal, az év ismét csak 365 napig fog tartani.

De vannak világszerte ismert tradíciói is a szökőéveknek.

Fotó: Shutterstock

Az egyik ilyen például egy ír legendán alapul, miszerint február 29-én a nők is megkérhetik a férfiak kezét. Sokan úgy gondolják, hogy ha már a hagyományok alapján a fordított verzió a bevett, legalább ezen a napon egyenlítődjenek ki a szerepek, mint ahogy a szökőévvel kiegyenlítődnek a nem szökőévek a naptárban.

Ezzel szemben viszont esküvőt ne tartsanak február 29-én, mert az a görögök szerint balszerencsét hoz!

1988 óta Texas viseli a A Világ Szökőév-Fővárosa címet, ugyanis itt kezdték el négyévente megünnepelni a február 29-én született gyerekeket, és egyelőre semmilyen másik város nem próbált meg ebben rivalizálni velük a címért.

Az ezen a napon születetteknek egyébként van saját csoportjuk is, az úgynevezett The Honor Society Of Leap Day Babies, aminek már több, mint 11 ezer tagja van világszerte. Köztük például olyan Guinnes világrekorderek, akik egy családon belül, három generáción keresztül születtek február 29-én.

A mai nap után viszont ezekkel is elég csak négy év múlva foglalkozni!