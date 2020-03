A talán legismertebb pszichedelikus drog, az LSD orvosi felhasználását régóta kutatják különféle kísérletekben, biztató jelek vannak arra, hogy megfelelő adagolással és körülmények között hatásosan lehet vele kezelni a szorongást, a depressziót, a különféle függőségeket vagy éppen a poszttraumás stressz szindrómát.

A Journal of Studies on Alcohol and Drugs című szakfolyóiratban januárban megjelent egy tanulmány olyan személyekről, akikről bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy súlyosan túladagolták magukat LSD-vel, a tanulmány pedig azt vizsgálja, hogy ezeknek a túladagolásoknak milyen egészségügyi következményei voltak.

A legsúlyosabb eset egy 49 éves nőé, aki a szokásos rekreációs adag 550-szeresét vette be LSD-ből amiatt, hogy azt hitte, hogy az 55 milligrammnyi fehér por, amit magába tol kokain, de kiderült, hogy nem, tiszta, porított LSD volt az. A nő a 20-as éveiben Lyme-kóros volt, ami a bal lábában maradandó károsodást és állandó fájdalmakat okozott. A gigantikus dózis hatására 12 órás black outja lett, ami alatt sokszor hányt, a következő 12 órában pedig meglepően kellemesen érezte magát, é már csak ritkábban hányt. Ezt az időt alapvetően csöndben, egy székben ülve töltötte, további 10 óra elteltével pedig a beszámolók szerint már egész értelmes párbeszédeket tudott folytatni. Később arról számolt be, hogy elmúlt a lábfájása, öt napig nem is szedett rá morfiumot, ezután folyamatosan csökkentette a fájdalomcsillapító mennyiségét, valamint mikrodózisú LSD-t is használt a fájdalmak enyhítésére, két évvel később pedig azt mondta, hogy gyakorlatilag elmúltak a fájdalmai, teljesen fel is hagyott a morfium szedésével.

A tanulmány megemlít egy másik esetet is, amiben egy bipoláris személyiségzavarral diagnosztizált 15 éves lány egy buliban a dózis rossz kimérése miatt tízszeres mennyiségű folyékony LSD-t juttatott a szervezetébe. Közel hét órán keresztül izgatottan viselkedett, majd a beszámolók szerint görcsös rohamot kapott, ezért mentőt hívtak hozzá, de mire a mentők kiértek jól volt. Kórházba szállították, ahol meglátogatta az apja, akinek azt mondta, hogy úgy érzi, a korábban hallucinációkat és kontrollálatlan viselkedést kiváltó személyiségzavara elmúlt. Az eset után 13 éven keresztül teljesen tünetmentes maradt a bipoláris zavara, ami csak akkor tért vissza részben, amikor szülés után szülés utáni depressziója lett.

