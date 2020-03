Egészen különös módját választotta a koronavírussal kapcsolatos ismeretterjesztésnek a vietnámi egészségügyi minisztérium, ami a Khắc Hưng nevű vietnámi elektronikus producerrel karöltve

fogta magát, és kiadott a jelenségről egy rettentően fülbemászó elektronikus számot.

A dal címe Ghen Cô Vy, amit nagyjából féltékeny koronavírusnak lehet fordítani – a Cô Vy egy szójáték a betegség nevével, ami ugye COVID-19, a Cô meg azt jelenti, hogy hölgy –, és a hozzá készült klip is ezzel függ össze, ebben ugyanis a vírus egy szerelmespárt akar szétrobbantani (persze sikertelenül). A dalhoz született angol felirat is, szóval egy csomó hasznos dolgot is megtanulhat belőle az ember. Például, hogy mennyire fontos a kézmosás.

A felirat amúgy azért is jó, mert a dal amúgy zeneileg pont olyan, mint bármelyik tropical house szám, amit rongyosra játszanak minden tengerparton, szóval ha nem tudnám, hogy miről szól, simán napsütés, pálmafák, meg kellemesen hűvös tengervíz jutna róla eszembe.

A koronavírus amúgy az olasz zenei szcénára is hatással volt, egy Bello FiGO nevű olasz rapper pár napja adott ki egy CoronaVirus című számot. Ő mondjuk egy fokkal felszabadultabban állt a dolgokhoz, a klipben boltokban táncol tésztákkal meg karton vizekkel, egy ponton pedig egy lebegő koronavírus elől menekül.