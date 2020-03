Alapjáraton az ember általában nem számít arra, hogy a pizzásdoboza meglepetéseket fog tartogatni a pizzán kívül, a New York-i Just Pizza & Wing Co. dobozait azonban most mégsem érdemes csak úgy kihajigálni. Főleg nem akkor, ha az ember éppen kutyát szeretne örökbe fogadni, a dobozokra ragasztott szórólapokon ugyanis menhelyi ebek mutatkoznak be,

és ha valamelyiküket befogadja az ember, 50 dolláros utalványt kap a pizzériában.

Fotó: cnn

Az ötlet azután született meg, hogy a pizzéria tulajdonosa, Mary Alloy elkezdett önkénteskedni egy állatmentő alapítványnál, az első szórólapok pedig múlt pénteken kerültek fel a dobozokra. A dolog láthatóan be is jött az embereknek, de a kutyák is jól jártak, egyikük ugyanis egy nap alatt gazdára talált a promóciónak köszönhetően.

Az ötlet a rendelések számát is jelentősen megdobta, és a menhely mellett a pizzéria is rengeteg hívást kapott az elmúlt napokban, de Alloy elmondta, esze ágában sincs leállni, addig fogja csinálni ezt, amíg minden állatot be nem fogadnak a menhelyről. Péntek óta amúgy több más pizzéria is átvette már az ötletet, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy pár hét múlva itthon is tele lesznek kutyákkal a pizzásdobozok.

