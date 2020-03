Időről időre felmerül az igény (nem, tényleg nem), hogy összeállítsanak egy szlengszótárat, amiből az aggódó szülő kipuskázhatja, hogy miről is beszél a gyereke, akinek minden második szava már az, hogy LOL XD TIKTOK. Ennek MINDIG az a vége, MINDIG, tényleg MINDIG, hogy az egész teljes értelmetlen és nevetséges lesz. Mindig. Na, most az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is úgy döntött, hogy ideje kielégíteni ezt a nemlétező igényt, és összeállítani egy szótárat a netes szlengből.

Az NMHH szlengszótárában felváltva követik egymást a tökéletesen elavult és a Magyarországon soha meg nem honosult angol szlengszavak. De megesküdnék rá, hogy a CU46, amely az NMHH szerint azt jelenti, hogy "Akarsz dugni?", még soha nem hangzott el a Föld egyetlen pontján sem. De vannak benne olyan, az USA-ra jellemző jelenségek is, amik nálunk teljesen ismeretlenek, de szerencsére az NMHH elhozta nekünk a nagybetűs Nyugatot.

Például kevesen tudnak a dextrometorfán-hidrobromid pszichedelikus hatásairól Magyarországon, ellenben az amerikai hip-hop kultúrában, valamint egyes régiókban a tizenévesek között nagyon népszerű az úgynevezett robo trippin, vagy ahogy az NMHH oldaláról megtudhatjuk "dexing".

Köptető gyógyszer (pl. Robitussin), használata kábítószerként. A dextromethorplan nevű hatóanyagra utal.

Igaz a hatóanyagot elírták, de így is azért kicsit meglepő az egész. (Az előírtnál több dextrometorfán bevétele egyébként maradandó agykárosodást, kómát, vagy akár halált is okozhat, mielőtt bárkinek kedve támadna kísérletezni.) Értem én, hogy jobb ha a szülő tud róla, miről beszél a gyerek, de mi értelme valami olyat felhozni, ami soha nem is volt probléma? Ennyi erővel lehetne 10 tipp, hol ne vegyél heroint.

Aztán ott van az egérkamion. Ha kevésbé fiatalosan azt a kérdést tette fel magának, hogy mi a jó kurva élet az az egérkamion, akkor ne hibáztassa magát, ha létezett is ez a szleng valaha, akkor esetleg egy Linda-epizódban hangozhatott el. A megoldás amúgy: kis Polski. Eleve kétlem, hogy egyáltalán tudja bárki, olyan 25 éves kor alatt, hogy mi az a kis Polski, de ha tudja is – aminek tényleg elenyésző az esélye – akkor is az életemet tenném rá, hogy nem hívja egérkamionnak.

Aztán vannak olyanok is, amiket sikerült a szótár írójának tökéletesen félreértenie, ilyen a GPOY, azaz Gratuitous Picture Of Yourself, amely a szelfik tagje, főleg Tumblren. Na erre azt írja az NMHH, hogy "tisztára mintha én volnék ezen a képen." Most vagy az van, hogy hasra ütés szerűen írtak valamit, vagy nem értik a gratuitous szó jelentését.



Mert vannak azok a bejegyzések is, amiket szerintem már csak úgy kitaláltak a szótár összeállítói, hogy teszteljék, mennyi hülyeséget lehet beadni a megrendelőnek. Ilyen például a "HNIC – Hibátlan Nők Interkontinentális Clubja". Vagy a "mindenkiNET – a „mindenkinek” tréfás változata, egyéb alakja: minden NET-esnek." Látom magam előtt, ahogy szakadnak egy "gandzsa - füves cigi" fölött, és egymásra licitálnak teljesen légből kapott marhaságokban.



A teljesség igénye nélkül még néhány, amit biztos vagyok, hogy helyben talált valaki ki: