Szeged és Kecskemét után Dunaújvárosban folytatódik a CityRocks Hungary nevű közösségépítő együttrokkolás, ezúttal sokan mások mellett a Beatles, Amy Winehouse és a Blink-182 slágereivel.

A zenei flashmob szervezői július 25-én több száz zenészt várnak a dunaújvárosi Szalki-szigetre, ahol két óra alatt olyan külföldi előadók számai csendülnek majd fel, mint az AC/DC, a Black Sabbath, a Led Zeppelin, a Megadeth, a Blink-182, Bryan Adams, Amy Winehouse, a Pink Floyd, a hatvan éve alakult Beatles pedig külön blokkot kap. A magyar rockot a Depresszió, a Fish, a Republic és egy dunaújvárosi legenda, a Quimby szerzeményei fogják képviselni.

Magyarország legnagyobb rockzenekarához az énekesek, gitárosok, basszusgitárosok és dobosok mellett most először billentyűsök is csatlakozhatnak. "A produkciónak bárki részese lehet, profik és amatőrök, fiatalok és idősebbek, komplett kórusok, zenekarok, de olyanok is, akik otthon, maguknak zenélnek" – írják a rendezvény honlapján a szervezők. A közösségi rockélményre július 10-ig lehet jelentkezni, szintén a honlapon.

A CityRocks Hungary egyébként az olasz Rockin’ 1000 mintájára indult el, annak a felvételnek a hatására, amelyen ezer ember együtt nyomta el a Foo Fighters Learn to Fly című slágerét az olaszországi Cesenában 2015-ben. 2018-ban, Szegeden aztán mintegy négyszáz, egy évvel később pedig már ötszáz rocker gyűlt össze Kecskeméten, ahová Finnországból, Németországból, Ausztriából is érkeztek zenészek.