Koronavírus-ügyben az egyik legnehezebb feladat a pontos információk begyűjtése. Ezeken segít néhány praktikus, frissen létrejött oldal, mint például a John Hopkins orvosi egyetem térképe, ahol precízen lehet követni a vírus terjedését.

Hasonló oldal az Is it canceled yet, de jóval könnyedebb. Itt egy listán végiggörgetve azonnal megtaláljuk, hogy milyen eseményeket halasztottak el a vírus miatt, és milyeneket nem.