A Disney+ Star Wars-sorozata, a The Mandalorian első évada után Bébi Yoda (vagy ahogy igazából hívják, The Child) akkora tényező lett, hogy még a politikusokat is lekörözte közösségi média fronton. Emiatt volt is baj, amiatt, hogy a Disney és a Star Wars-játékokat gyártó Hasbro elkövette a hibát, amit George Lucas egyszer már megtett a '70-es években: akartak játékokat is, de titoktartást is, hogy nehogy kitudódjon, ki is a The Child. Ebből viszont az következett, mint évtizedekkel ezelőtt

Az emberek baromira felkapták a dolgot, imádta mindenki A cég rájött, hogy ez tökéletes ajándék minden viháncoló fénykardos gyermeknek, szóval karácsonyra tök jó lenne kijönni vele De végül nyilván nem tudott kézzel fogható játékot piacra dobni, mert nem volt a gyárnak ekkora kapacitása.

Arról persze ne is beszéljünk, hogy emiatt elindultak a hamisítások például a The Child esetén is, summa summarum, semmiképp nem ez volt a Star Wars-mörcsök legjobb üzleti döntése akkor sem, most sem.

Most azonban jött még egy dolog, amire a Hasbro (és senki más) sem számíthatott előre: a koronavírus. A cég egyelőre nem aggódik, habár a gyár, amivel együtt dolgoznak, Kínában van. A Toys, Tots, Pets & More feje, Jim Silver azonban azt mondta, súlyos csúszások várhatók és a helyzet rosszabbra fordulhat pláne akkor, ha a vírushelyzet nem javul nyár elejére. A Hasbro egyelőre megerősítette a CNN-nek, hogy valóban késleltetniük kell a játékgyártást a korona miatt.