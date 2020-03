A roxborói Ruth Bryant a napokban ünnepelte a századik születésnapját, és ebből az alkalomból olyat tett, amit előtte még korábban sose: börtönbe vonult.

Nem követett el semmit, csupán szerepelt a bakancslistáján, hogy egyszer börtönbe akar menni. Ezért a családja a helyi rendőrséggel közreműködve megszervezte, hogy a nőt tartóztassák le, majd szépen bilincsbe verve börtönbe is vonult. Ruth is kitett magáért, és olyan jól hozta a szerepét, hogy igyekezett is megrúgni az őt elkapó rendőröket. A rendőrök vették a lapot, még a nő lánya is meglepődött azon, hogy mennyire alapos műsort kaptak.

(Wral)