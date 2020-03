Nem véletlenül futott fel a a 2011-ben készült Fertőzés (Contagion) nézettsége a koronavírus kezdete óta. Ott a járvány Hongkongból indul - a koronavírus a kínai Vuhanból - ez is vadonélő állatból került az emberre, de a film erénye elsősorban az, mennyire pontosan írja le a hatósági, társadalmi reakciókat. (Jó, az is egy külön film lehetne, hogyan tér vissza a rendes kerékvágásba a világ 26 millió halott és a káosz miatti ki tudja mennyi köztörvényes bűncselekmény után.) Egyébként, hogy milyen poszt- és preapokaliptikus vírusos filmeket érdekes nézni, arról ebben a cikkben olvashat.

De vissza a Fertőzéshez, a lényeg most ez a kép itt a filmből, alatta meg a valóságból.

Fotó: STR / AFP

Stadionban felállított rögtönzött kórház fent is - az Egyesült Államokban a filmből - és sajnos lent is - a valóságban a kínai Vuhanból. Megnyugtató különbség, hogy a filmben a vírus gyors gyilkos volt, a valóságban a koronavírus jóval kevésbé veszélyes - töredéke a halálozási rátája a 10-20 százalékos SARS-szal és MERS-szel is összevetve -, de így is több mint hússzorosa az influenza halálozási rátájának.