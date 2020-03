Sziasztok nagyuraim! És persze hercegnőim!

King Vizó kicsit több, mint két évig még a háttérbe lesz szorítva, de ez egy dolgot nem szoríthat háttérbe: a PAAAAAARTY-t!

És most az igazi, minőségi szórakozásról beszélek. A mai clubokban jórészt ilyen színeszoknis, lepukkant, tizenéves Köcsögváry Rudolfok nyüsszögnek két dobozgitárral arról, hogy fáj nekik a légellenállás vagy nemtom. Ha van is valahol elektronikus tánczene, abban sincs meg az igazi a stílus és a style: egyrészt hiányzik a csapatás, olyan halkan szól, hogy sztetoszkóppal kéne tapadni a hangfalakra. Másrészt nincs meg a veretés, már nem a három és fél eki, hanem a veszélyesen alacsony bpm miatt kell defibrillálni a szórakozni vágyó fiatalokat.

Szóval a valódi partyarcokra némileg rájárt a rúd mióta nem lehet a Hajógyárira menni, kulturáltan afterozni a jó kis Bedbe' vagy Coróba'. Jó, voltak azért super patika zenék itt-ott, de vadászni kellett az igazán megküldős, zsivány bulikat. De csak mostanáig, ugyanis:

a Coro megérkezett végre a Guzsdu-udvarba.

Pontosabban a leírás szerint

Itt az ideje, hogy a Coronita család bevegye Európa egyik legnagyobb szórakoztató központját: a GOZSDU Udvart!

Ráadásul a kedvenc Coro lemezlovasainkkal, VOID hangtechnikával és a megszokott húzós zenékkel várnak minket. Jessz. Begurul végre a Lexus a Ladák közé, na. DJ Deep Junior versénél kevés dolog írja le mélyebben a Coronita-életérzést:

Egyébként nem is csak a csillogásról és a minőségi muzsikáról lesz itt szó, mert a Coro néhány csicskát leszámítva mindig hozza magával az üzletembereket is, akikkel bármikor kinézhet valami okosság, meg még akár biznisz is. Másrészt nyilván szállítja a fullos punettiket is, kicsit kiélt arccal, akikkel nem kell egy órát filozófiásan beszélgetni a kontextusról, ha érted, mire gondolok. Elég rögtön belehelyezni őket, haha. Nem is tudom, mi tartott idáig.