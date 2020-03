A hír minden része verseng azért, hogy melyik a legbizarrabb:

Az FBI hirdet a Facebookon;

orosz nyelven;

az oroszokat kéri együttműködésre;

Viszockij híres alakításából vett fotóval.

Szóval, a kérés lényege, hogy a lakosság által adott információ révén lehet a leghatékonyabban küzdeni a fenyegetések ellen, ezért, ha van értesülése, akkor azt ossza meg az FBI munkatársaival.

Mindezt Vlagyimir Viszockij fotójával, pontosabban az általa alakított Gleb Zsiglov nyomozóéval, akinek 1979-ben felvett történetét a magyar nézők is ismerhetik, a sorozat magyarul A Fekete macska bandája címen futott. Oroszul a cím egészen más volt: A találkozó helyét megváltoztatni nem lehet. Ezt használja az amerikai felhívás is, amely a film címe után azzal zárul, hogy "Volna mit megbeszélnünk. Mi is szeretjük Viszockijt.

A szovjet rendszerbe sehogyan sem beilleszthető, a tiltott és a tűrt határán mozgó, de mégis már 1980-as halála előtt legendává vált színész-bárd arcképének FBI általi felhasználását Viszockij családja nem vette túl jó néven. Fia szerint ő ahogyan Viszockij harmadik felesége, a francia színésznő, Marina Vlady fontolgatja a jogi lépéseket. "Higgyék el, Amerikában pereskedni nem egyszerű, ehhez Oleg Gyeripaszkának kell lenni" - mondta a Ria Novosztyinak Nyikita Viszockij, az egykor leggazdagabb orosz milliárdos nevével arra utalva, hogy sok pénzbe kerül a per, amely nyomán a család kompenzációhoz szeretne jutni.