Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Blikknek mondta el, mit jelent neki a nőnap.

Az államtitkár szerint a nőnap ugyanolyan nap, mint a többi, így nem kap virágcsokrot sem a férjétől, sem a fiatitól.

- nyilatkozta az államtitkár.

Ezután azzal folytatja, hogy elmondja, mit is jelent számára nőnek lenni, és nem rest a fiatalabb nőtársaihoz sem fordulni közben:

Az, hogy nőnek születtem, egy olyan kiváltság, amelyért nagyon hálás vagyok, és minden napomra hatással van. Ennek köszönhetem, hogy háromszor is átélhettem a csodát, hogy gyermeknek adok életet. (...) Szeretném, ha a nálam fiatalabb nőknek erőt tudnék adni, akár azzal az üzenettel, hogy a családalapítás, a gyermekvállalás nem szükségszerűen jár a karrier feláldozásával. Én is megéltem ezt, nekem is döntést kellett hoznom, ami nem volt könnyű, de sosem bántam meg, hogy három gyermeket vállaltunk, hiszen értelmet adnak az életünknek. Végtelenül büszke vagyok rájuk, és mindemellett a munkámat se kellett végérvényesen feladnom.