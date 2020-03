A sáskarákok egészen különleges élőlények, mert azon túl, hogy ezeknek az állatoknak van minden élőlény közül a legfejlettebb szeme, az is különleges, ahogyan elkapják az áldozataikat.

Ezek az állatok ugyanis konkrétan kiütik az áldozataikat. A speciális ollóikkal kb. 80 km/h-s sebességgel visznek be pofont a kiszemelt prédának, ráadásul amiatt, hogy vízalatt történik a támadás egy csapással két pofont mérnek. A hirtelen mozdulat ugyanis annyi buborékot szabadít fel maga körül, hogy egy, az ütés erejével szinte megegyező erejű lökéshullám is megszédíti az áldozatokat közvetlenül az ütés után. Ez azt jelenti, hogy ha az ütés maga nem is volt teljesen pontos, az azt követő lökéshullám már szinte biztos, hogy harcképtelenné teszi az áldozatot.

Jogosan merült fel a kérdés, hogy ha az elég nagy közegellenállású vízben ekkorát tudnak ütni, akkor vajon szárazföldön, a levegő közegében mekkora a sáskarákok pofona. Szerencsére erre is tudjuk már a választ, ugyanis kutatók kikutatták a dolgot.

Arra jutottak, hogy a sáskarákok valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy milyen közegellenállás veszi őket körül, ugyanis a kísérlet során a rákok nagyjából 40 km/h-val suhintották meg az ollóikat, tizedannyi energiát termelve, mint víz alatt.

A kutatók szerint ez amiatt lehet, mert a sűrű közeg segíti a gyorsan lecsapó ollók lassulását, ami így kíméli az ízületeket és úgy általában az egész szervezetet. A kevésbé sűrű, levegős közegben az állatok a sérülések elkerülése miatt nem alkalmaztak ugyanolyan erejű ütéseket.