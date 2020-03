Biztosra akar menni a koronavíruspara közepette, hogy alaposan megmosta a kezét? Akkor fontos, hogy legalább 20 másodpercig szappanozzon, mielőtt leöblítené. No de a fene tudja, mennyi az a 20 másodperc, nem járunk stopperórával kezet mosni. A CNN összegyűjtött pár ismert refrént, amik kábé 20 másodpercig tartanak, így egyszerre a kedvünket is feldobhatjuk, és biztosra mehetünk, hogy a kezünk is tiszta lesz.

Mivel viszonylag kevesen tudják Magyarországon a Jailhouse rockot fejből, próbáltunk egy alternatívát találni, aminek mindenki tudja a szövegét, és nagyjából 20 másodperc. Ki máshoz is fordulhatna az ember ilyen esetben, mint a koronavírus first and foremost szakértőjéhez, Pataky Attilához? Bár ő maga a háttérhatalom munkálkodásának tartja a vírust, mégis segítségünkre lehet a Kör című klasszikussal.



Ha az első két versszakot normál tempóban énekli, akkor az olyan 18 másodperc, remélem azon a két másodpercen már nem múlik semmi.