A fenti, koronavírustól függetlenül is baromság közvetlenül a kihívás végrehajtóját veszélyezteti, de utána baj esetén persze másokat is ugyanúgy, mint minden fertőző betegség esetén,

Az #icecreamlicking viszont kizárólag másokat veszélyeztet. A lényege ennek az emberiség végóráit idéző ostobaságnak, hogy a boltban suttyomban bele kell nyalni a fagyisbödönbe és visszapakolni. Az Egyesült Államokban pénteken végre ítélet született egy ilyen ügyben: egy 24 éves férfit kétezer dollárra és 30 nap elzárásra ítéltek, miután feltette a Facebookra a videóját a kihívás teljesítéséről - írta a CNN. (Igaz, azzal védekezett, hogy valójában utána megvette a fagyit, de ezt nem tudta igazolni, és akkor sem maradt volna büntetés nélkül, tekintettel a videó hatására, ha másra nem, hát a fagylaltgyártó cég jó hírnevére.)

