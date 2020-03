Az Iron Maiden és a Robinsons Brewery sörfőzde közösen két új Iron Maiden-sört is bejelentett, írja a sörfőzde oldala. A két új sör a

4,5%-os Fear of the Dark nevű barna sör

és a 4,3%-os Trooper IPA

A söröket a sörfőzde oldalán, illetve Amazonon is meg lehet majd rendelni. A söröket az Iron Maiden frontembere - és a hatalmas ale-rajongó - Bruce Dickinson találta ki. A sörök egyébként így néznek ki:

Fotó: Robinsons Brewery

Jelenleg előrendelés van a Fear of the Darkra itt, az IPA-ra pedig itt. A sörök március 23-ától lesznek elérhetők. Most Önnek is elkezdett a fejében menni _az_ a szám? Nekünk is, úgyhogy iderakjuk alulra a biztonság kedvéért: