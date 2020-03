A pornó egy nagyon különleges iparág, talán nincs is másik, ami ilyen gyorsan és leplezetlenül ugrik rá mindenre, amiben lát egy kis pénzt, akkor is, ha ehhez a pénzhez a 110 ezernél is több embert megfertőző, és 3800 halálos áldozatot szedő koronavírust kell reklámnak használni, ugyanis a nagyobb pornóoldalakon már megjelentek a koronavírus tematikájú filmek.

Van például egy olyan, amiben egy Jerry nevű ápoló testkamerájából látjuk az eseményeket. Jerry egy teljesen üres vuhani kórházban sétál, vegyvédelmi ruhában, amikor hirtelen leütik. A férfi egy kórházi ágyon ébred fel, ahol egy orvosi köpenybe öltözött nő kezd el vele mindenféle olyan dolgot csinálni, amit járvány idején inkább kerülni kellene.

Ez csak egy történet, van olyan is, amiben a karanténban összezárt emberek ütik el egymással az időt, és olyan is, ahol egy koronavírusos nő csak akkor kap gyógyszert a férfi orvostól, ha.

A Vice-nak nyilatkozott az egyik pornókészítő duó férfi tagja: "Tudtuk, hogy a koronajárvány alkalmas arra, hogy népszerű tartalmat csináljunk, de azzal is tisztában voltunk, hogy sokaknak tragédiát jelent. Személyesen is ismerünk olyanokat, akiket karanténba zártak Vuhanban, és igyekeztünk tekintettel lenni rájuk."