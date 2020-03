A philadelphiai Ashley Thomas és Latoya Wimberly már korábban is találkoztak, de egy 2003-as szülinapi bulin barátkoztak igazán össze, és azóta is elválaszthatatlan jó barátok.

Az ízlésük is sokban egyezett, és egyszer még egy fiú testvérpárral is jártak, és külső hasonlóságaik is volt. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy olykor testvérüknek is szólították a másikat – aztán idén februárban kiderült, hogy tényleg testvérek.

A Nagy Felismeréshez az vezetett, hogy a 29 éves Wimberly januárban tartotta az eljegyzési buliját, amelyről a 31 éves Thomas fotókat osztott meg Facebookon. Ezek némelyikén feltűnt a friss menyasszony apja, Kenneth Wimberly is. Amikor Thomas anyjának egy barátja nézegette a képeket, feltűnt neki, hogy mintha ismerné a férfit.

Miután ezt a lánnyal is megosztotta, a két barátnő érezte, hogy valami nem stimmel, ezért elhatározták, hogy utánajárnak a dolognak. Egyre inkább gyanakodni kezdtek, amikor kiderült, hogy a férfi nemcsak Thomas anyjának barátját, de magát Thomas anyját is ismeri, akivel fiatalkorában rövid ideig jártak is.

Thomas egészen addig nem tudta, ki a biológiai apja, és mivel az anyja 11 évvel korábban meghalt, ő sem tudott már ebben segíteni. Ezért megkérte Wimberly apját, hogy csináltassanak DNS-tesztet. A férfi bele is ment a dologba – és a teszt igazolta, hogy ő Thomas biológiai apja is.

A váratlan felfedezésnek mindenki örült, a férfi egyébként is apafigura volt már Thomas életében, akit ő is szinte a lányának tekintett. A két lány pedig ezentúl hivatalosan is nevezheti egymást a testvérének.