A kicsit több mint egy hónapos kölyök nagyjából másfél-kéthetes és 80 grammos volt, amikor a Fővárosi Állatkert szakembereinek át kellett venniük az anyaállattól a róla való gondoskodást. Kezdetben macskatejpótló tápszer volt a fő tápláléka, de most már szilárd táplálékkal,

a szurikáták számára ínycsiklandó lisztkukaccal és gyászbogárlárvával is próbálkozik.

6 Galéria: Zulu, az apró szurikáta Fotó: Budapesti Állatkert

A kicsi nemcsak napközben van a gondozókkal, akik éjszakára is hazaviszik magukkal, hiszen így sokkal egyszerűbb megszervezni a kisállatról való gondoskodást.

A mongúzfélék közé tartozó, Afrika déli részén őshonos szurikáták (Suricata suricatta) az Állatkert legnépszerűbb kisemlősei. Az örökbefogadási toplistán például az elefántokkal, zsiráfokkal, gorillákkal és tigrisekkel együtt rendre az élmezőnyben szerepelnek.

Szurikátaszaporodás

A csoportokban élő szurikátáknál általában a domináns pár magának tartja fenn a jogot a szaporodásra, így a rangsorban hátrébb helyet foglaló nőstényeknek csak ritkán vannak utódaik. Ha ez mégis megtörténik, az adott nőstényt a domináns állatok akár el is üldözhetik a csapattól, a kicsit pedig el is pusztíthatják. Az állatkertekben, ahol a vadonhoz képest kevésbé küzdelmes az élet, és ezért az állatok tovább is élnek a természetben élő fajtársaiknál, a nem domináns nőstények utódai is esélyt kapnak, például úgy, hogy a gondozók vállalják el a pótmamaságot – ez történt most a kis Zulu esetében is.