Rövid pórázon vannak tartva az újságírók az operatív törzs sajtótájékoztatóin. A minden nap megtartott szeánszon szigorúan csak két kérdést lehet feltenni az illetékeseknek, ezt pedig olyannyira komolyan veszik, hogy a buzgó sajtósok akár a mondat közepén is kirángatják a kérdező kezéből a mikrofont.

Kedden az RTL Híradó riportere arról próbálta kérdezni Müller Cecília országos tisztifőorvost, és Lakatos Tibor rendőrezredest, hogy igaz-e, amit az egyik karanténba zárt iráni diák állít, hogy nem különítették el őket a koronavírussal fertőzött, illetve egy köhögő lázas társuktól, a kérdés közben azonban egyszerűen kikapják a kezéből a mikrofont.





Az index élő közvetítéséből kiderül (28:01-től), hogy a riporter valóban túllépte a megszabott kérdéssorompót, és ez volt a negyedik kérdése. Viszont az is látszik, hogy a sajtótájékoztatót tartók is kínosan mosolyognak a jelenet láttán, és az országos tisztifőorvos igyekszik válaszolni a félbeszakított kérdésre is. A riporter végül még vissza is kapja a mikrofont, de a kérdés második felét már nem tudja elismételni, ezért arra nem is érkezik válasz, hogy tényleg egy szobában tartották-e az irániakat egy köhögő lázas társukkal.