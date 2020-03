Éppen arról tartott volna kerekasztal-beszélgetést pénteken a Council on Foreign Relations (CFR) külkapcsolatokkal foglalkozó független tanács New Yorkban, hogy hogyan is lehet folytatni az üzleti életet a koronavírus-járvány idején – csakhogy az eseményt elhalasztották, éppen a koronavírus miatt.

A Bloomberg azt írja, hogy a CFR több olyan eseményét is lemondta március 11. és április 3. között, amik személyes megjelenést igényeltek volna. Rajtuk kívül több szervezet vagy cég is úgy döntött, hogy a fertőzés miatt elhalasztja az eseményeit, ksőbb rendezik meg emiatt az éves New York-i autóshow-t is. Egyesült Államok-szerte körülbelül ötven nagyobb rendezvényt fújtak le a vírus miatt, közöttük a Coachellát. Amerikában január végén jelentették az első beteget, azóta több mint 800-ra emelkedett a fertőzöttek száma.