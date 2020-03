Litvániában tömegek vonultak az utcára, hogy a Szovjetuniótól való elszakadást kimondó litván függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 30. évfordulóját ünnepeljék.

A balti ország a késői középkortól kezdve Kelet-Európa egyik nagyhatalmának számított,azonban a XVII. század második felétől jött egy felkelésekkel, háborúkkal és járványokkal teli bő évszázad alatt – a lengyelekkel összefonódott – államiságuk is odaveszett. Lengyelország három lépésben történt felosztásának eredményeképp a litván törzsterületek 90 százaléka a cári Oroszországhoz került. Az oroszoktól csak 1918-ban sikerült elszakadni, akkor is csak 22 évre. Ugyanis Litvánia a Molotov-Ribbentropp-paktum titkos záradékának értelmében a sztálini Szovjetunió érdekszférájába került, ennek megfelelően a Vörös Hadsereg 1940-ben megszállta Vilniust, kierőszakolták a Litván Szovjet Szocialista Köztársaság létrejöttét, mely augusztusra el is nyerte felvételét a Szovjetunióba (hajszálra ugyanilyen ívben kebelezték be a másik két balti köztársaságot is). 1989-ben azután a gorbacsovi glasznoszty mellékhatásaként a Szovjetunió számos nemzeti mozgalmával együtt a litván függetlenségi törekvések is felszínre kerültek. 1991-ben a szovjetek erőszakos, de tétova próbálkozásait követően pont került a függetlenségre. Mára Litvánia teljesen elszakadt az orosz érdekszférától (az utóbbi években ezt a tényt Moszkva állandó provokációkkal igyekszik kompenzálni) , 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, majd az Európai Unió hoz is, 2015-ben pedig bevezette az eurót.