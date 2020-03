2019 után idén is indította gazdája a Romániából származó terápiás kutyát, Kratut Birminghamben, a Crufts kutyashow keretén belül megrendezett ügyességi versenyen, és Kratu idén is ellopta a show-t – ahogy az elmúlt három évben mindig. Kratu, a mentett terápiás kutya, akinek saját Twitter-oldala is van, ugyanis most is inkább a saját útját járta a kötelező körök helyett: elbújt a kúszóban, átszaladt rajta még párszor, majd felkapta az egyik akadály rúdját, és elvitte magával. Nem is ragoznám tovább, mutatom Kratut műsor közben:

(via Laughing Squid)