A tízezer körüli koronavírus-esetszám miatt egész Olaszországot lezárták, az egészségügyi alkalmazottak pedig megfeszített munkarendben dolgoznak az intézményekben. Egy olasz nővér, Alessi Bonari nemrég az Instagramján tett közzé magáról egy fotót, és mellé leírta, hogyan érzi magát a munkája során. Az arcán, az orrán és a homlokán lévő sérülések azt mutatják, mi történik azokkal az egészségügyi dolgozókkal, akik órákon át viselik a védőfelszereléseket.

Nővér vagyok, aki ebben az egészségügyi vészhelyzetben dolgozik. Én is félek, de nem megyek vásárolni, viszont félek dolgozni menni. Félek, hogy a maszk talán nem tapad elég szorosan az arcomra, és attól is tartok, hogy esetleg véletlenül megérintem magam egy koszos, szennyezett kesztyűvel. Vagy, hogy a lencsék nem fedik teljesen a szememet, és esetleg valami átjut. Fizikailag fáradt vagyok, mert a védőfelszereléseink rosszak, a köpenyben izzadok, és ha egyszer már beöltöztem, legalább hat órán át nem tudok kimenni a mosdóba vagy inni. És lelkileg is kimerültem, akárcsak sok más kollégám, akik ugyanezt csinálják hetek óta. De ez nem fog meggátolni bennünket abban, hogy végezzük a munkánkat – ahogy máskor is. Folytatni fogom a betegeim ápolását, mert büszke vagyok a munkámra és szeretem azt. Habár fiatalok vagyunk, mi sem vagyunk immunisak a koronavírusra, mi is megbetegedhetünk, vagy még rosszabb. [...] Nem engedhetem meg magamban azt a luxust, hogy visszamenjek a karantén biztonságát nyújtó házamba. Dolgoznom kell, és végeznem a feladataimat.Ti pedig csináljátok a tiéteket, kérlek.