Kedden mutattuk be a valamivel több mint egy hónapos szurikátakölyköt, Zulut, aki a Fővárosi Állatkert lakója, és gondozók nevelik, amióta át kellett venniük a róla való gondoskodást az anyától, úgy a kölyök másfél-kéthetes korában, amikor mindössze 80 grammos volt. Zulut az állatkert szakemberei otthon gondozzák. Kezdetben macskatejpótló tápszer volt a fő tápláléka, de most már szilárd táplálékkal, lisztkukaccal és gyászbogárlárvával is próbálkozik.

A csoportokban élő szurikátáknál általában a domináns pár magának tartja fenn a jogot a szaporodásra, így a rangsorban hátrébb helyet foglaló nőstényeknek csak ritkán vannak utódaik. Ha ez mégis megtörténik, az adott nőstényt a domináns állatok akár el is üldözhetik a csapattól, a kicsit pedig el is pusztíthatják. Az állatkertekben, ahol a vadonhoz képest kevésbé küzdelmes az élet, és ezért az állatok tovább is élnek a természetben élő fajtársaiknál, a nem domináns nőstények utódai is esélyt kapnak, például úgy, hogy a gondozók vállalják el a pótmamaságot.