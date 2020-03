Wash your lyrics címmel indított honlapot egy 17 éves brit fejlesztő, William Gibson, aki az általa készített generátorral elméletileg bármilyen dalból be tud illeszteni 20 másodpercnyi (ennyi szükséges a hatékonysághoz) dalszövegrészletet a kézmosás fázisait bemutató ábrák alá. Kipróbáltam: az angol nyelvű előadók és dalcímek nem okoznak gondot a programnak, alább a Tones and I Dance Monkey-ja látható kézmosásítva:

De a magyar nyelvű előadókkal és dalszövegekkel nem birkózik meg. Az Eddától szerettem volna ráilleszteni A kört, de nem sikerült, helyette megkaptam Katona Klári Nélküledjét, karakterhibásan. Próbálkozni azért érdemes, ha pedig inkább bendzsókíséretre vágyna a kézmosáshoz, ide kattintson!