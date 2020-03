Kétségtelenül az egyik legkellemetlenebb hozadéka a koronavírus-járványnak az, hogy hiába ajánlott kerülni jelenleg a kézfogást, az ember továbbra is reflexből kezet nyújt mindenkinek, amikor találkozik vele. Ez megfigyelhető volt többek közt Károly hercegnél és Angela Merkelnél is, az elmúlt napokban pedig egy sor köszönési forma tűnt fel a könyökpacsitól kezdve a lábpacsin át az indiaiaknál használatos összetett tenyerű námásztézésig.

Ez utóbbit Narendra Modi, India miniszterelnöke külön népszerűsítette is, de rajta kívül a nemrég Indiában járt Donald Trump és az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu is elmondta, mennyire jó is ez az egész. Ja, és ha már itt tartunk, Károly herceg is ehhez folyamodott, miután visszarántotta a kinyújtott kezét.

Fotó: youtube

A meghajlás Norvégiában is előkerült egy csütörtöki koronavírusos sajtótájékoztatón, Erna Solberg miniszterelnök azonban érezhetően nem szokott még hozzá a dologhoz. A sajtótájékoztatón egyebek mellett a kézfogások beszüntetéséről is szó esett, Solberg pedig Bent Høie egészségügyi minisztert el is intézte egy meghajlással. A Norvég Közegészségügyi Intézet vezetőjének, Camilla Stoltenbergnek ugyanakkor reflexből kezet nyújtott, és csak Høie szemfülességének köszönhetően hiúsult meg a kontaktus.

Az egész jelenet rém kellemetlen látvány ezzel a fel-le kalimpálással, meg főleg azzal a Super Marióra emlékeztető kézmozdulattal a végén Solbergtől, egészen konkrétan én is rosszul érzem magam tőle. De hát igazság szerint még mindig inkább ez, mint az amúgy is komoly járvány felgyorsítása.