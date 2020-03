Károly herceg szerdán egy jótékonysági díjátadó gálán vett részt a London Palladiumban. Érkezésekor többen is köszöntötték a vörösszőnyegen, és kétszer is a kezét nyújtotta a másik félnek, pedig a koronavírus-járvány miatt ezt az üdvözlési formát ajánlott kerülni, de hát a régi szokásokkal nehéz szakítani. Később rákapott az összetett kézzel való köszöntésre, és más vendégekhez is, például Pierce Brosnanhez, illetve Ron Woodhoz is így közelített.

A lifetime of professional HANDSHAKING has left Prince Charles struggling to adapt to #coronavirus advice 😂 pic.twitter.com/5bU9MvVwyW — RT UK (@RTUKnews) March 12, 2020

Pár nappal korábban, a westminsteri apátságban tartott istentiszteleten is hasonló módon oldotta meg az üdvözlést, vagyis előbb-utóbb ez is rutin lesz a számára, bár reméljük, hogy nem lesz sokáig szükség arra, hogy mellőzni kelljen a kézfogást.

Károly herceg édesanyja, II. Erzsébet királynő pár nappal ezelőtt egyébként kesztyűben tüntette ki Harry Billinge brit II. világháborús veteránt, ami meglehetősen szokatlan, de nem erősítették meg, hogy ennek köze lenne a járványhoz. De a napokban többször is variálta, hogyan köszönt másokat, volt, hogy egyáltalán nem fogott kezet, illetve olyan is, hogy kesztyű nélkül üdvözölt embereket.