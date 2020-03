Ha az ember egy videójátékban meglát egy vízesést, alighanem az lesz az első gondolata, hogy azonnal be kell szaladnia mögé, hogy kiderítse, van-e ott valami. A jelenség odáig fajult, hogy az emberek szó szerint dühösek lesznek, ha semmi nincs a vízesés mögött – főleg, ha sokat kellett kínlódni, mire oda jutottak –, ezt pedig a fejlesztők is tudják, mert folyamatosan pakolják a különféle megszerezhető dolgokat vízesések mögé.

Fotó: Twitter / @VGWaterfalls

Most végre eljutottunk oda, hogy le sem kell csekkolnunk személyesen minden vízesést, megteszi helyettünk Tristan Cooper, aki aztán az Is Something Behind the Waterfall? (Van valami a vízesés mögött?) nevű Twitter-fiókra tölti fel, hogy van-e ott valami, és ha igen, akkor mi az.

There is a moon behind the waterfall in Super Mario Odyssey pic.twitter.com/5kIDcWnOQG — Is Something Behind the Waterfall? (@VGWaterfalls) March 6, 2020

Cooper a Polygonnak elmondta, tudomása szerint az NES-re kiadott The Legend of Zeldában volt először ilyesmi, de hozzátette, hogy simán lehet, hogy már a szöveg alapú játékokban is volt ilyesmi. Az irodalomban sem ismeretlen a dolog, a Gyűrűk Urában például a Gyűrűháború idején Faramir műveleti központjaként működő Henneth Annûn névre hallgató gondori előőrs is egy vízesés mögött rejtőzik.

A férfinek egyébként nem ez az első ilyen projektje, épp egy éve indította útjára azt a Twitter-fiókot, amin a videójátékokban feltűnő kutyákat követi nyomon, azon belül is azt, hogy meg lehet-e simogatni őket a játékban.

(via)