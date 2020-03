Pár hónappal ezelőtt meghódított az internetet a kölyökkutya, aminek egy farok nőtt a fejére. Most pedig egyik sorstársát is megismerhette a világ. Amikor a most 12 hetes Rae a világra jött, sajnos komplikációk adódtak, csak egyetlen fülre maradt, ami időközben a feje tetejére költözött.

A kölyköt Grand Rapids állatklinikájának egyik munkatársa, Brianna Aardema fogadta örökbe. Állítása szerint Rea egy boldog, egészséges kiskutya, akinek történetesen egy füle van, az is a feje tetején.

Rea-re, akinek neve természetesen az ear (fül) szóból jött, egy TikTok videó nyomán figyelt fel a világ, és természetesen már saját Instagram-oldala is van, aminek a poszt megírásakor közel 78 ezer követője volt, de nyilván lesz ennél még jóval több is.