Mióta kiderült, hogy Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is megfertőződött a koronavírussal, a házaspár egy ausztráliai karanténban tölti napjait, ahol bizonyára piszok lassan telik az idő. A pár női fele éppen ezért néhány napja a Twitter-oldalán jelentette be, hogy a hasonlóan járt sorstársainak és a többi otthonmaradónak egy Spotify-playlisttel szeretne kedveskedni, amihez a követők és rajongók számjavaslatait kérte.

A Quarantunes nevű lejátszási lista (már a címe is hibátlan!) a hétvégére össze is állt, rajta olyan címükkel témába vágó slágerekkel, mint a Dancing with Myself Billy Idoltól, Gloria Gaynor I Will Survive-ja, az I Want To Break Free a Queentől, az I Wanna Be Sedated a Ramonestól vagy épp a Survivor a Destiny's Childtól. A 32 dalos lejátszási listát itt lehet meghallgatni.