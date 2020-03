Nem csak Újlipócia, hanem az évek óta egyre több gonndal (és persze lehetőséggel is) járó bulinegyed élete is teljesen átalakult a koronavírus és a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A szombatról vasárnapra virradó éjjelre bejártuk a bulinegyedet, ahol láttunk taxisokat, lime-ozókat, nyüzsgő Gozsdu-udvart és egy-két nyitva tartó helyet, de valójában ilyen kihalt nagyon régen volt Belső-Erzsébetváros. Talán egyedül szenteste az, amikor ennél is kihaltabb a negyed.

Szóval így nézett ki a bulinegyed szombat éjfél után: