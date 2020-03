Több mint 30 éve, 1987-ben jelent meg Michael Stipe és zenekarának End of the World as We Know It (And I Feel Fine) című száma, ami akkor felkerült több zenei toplistára, és most, hogy éppen tombol a világjárvány, ismét feltűnt a legjobb 100 között. Nyilván sokan úgy gondolták, hogy ismét elég aktuális lett.

A Chart Data március 13-án figyelt fel rá, hogy az iTunes amerikai listáján egyszer csak ott termett az End of the World as We Know It (And I Feel Fine). Amikor ez a poszt készült, éppen a hetvenhetedik helyen volt, és az R.E.M. olyan mai, népszerű előadókat előzött be, mint például Lizzo, Taylor Swift vagy Post Malone.

(Forrás: NME)