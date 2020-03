A világjárvány miatt sokan kezdték el feltölteni a tartalékaikat, és a tartós élelmiszerek mellett az egyik legkelendőbb áru a vécépapír. Üres vagy nagyon foghíjas polcokkal mindenhol találkozni, bár talán egyetlen országban sem volt annyira súlyos a helyzet, mint Ausztráliában, ahol egy üzletben össze is verekedtek az emberek az utolsó gurigák felett, illetve olyanok is, akik 12 évre elegendő vécépapírt rendeltek (állítólag véletlenül), és megjelent az erre a fontos árucikkre specializálódott maffia is.

Nehéz megőrizni az embernek a higgadtságát, amikor úgy tűnik, szinte mindenki pánikban van körülötte, pedig az ésszerűség és a tudatosság sokat segíthet, ha rosszra fordulnak a dolgok. Ebben segíthet a How much toilet paper? internetes számláló, ahol mindenki megnézheti, hogy neki pontosan mennyi vécépapírra is van szüksége. Mindenki egyénileg állíthatja be, hogy hány gurigával rendelkezik, hányszor jár mosdóba, ilyenkor mennyi papírt fogyaszt és így tovább.

A számláló végén pedig egy fontos üzenet található, ez most nem az a helyzet, amikor mértéktelenül önzőnek kell lenni, gondoljunk másokra, és ésszel raktározzunk be vécépapírból.