- ilyen, és ehhez hasonló újságrészletek is elérhetőek azokból a száz évvel ezelőtti időkből, amikor a spanyolnátha, vagyis a H1N1-típusú influenza brutális pusztítást okozott világszerte.

Most bárki ingyenesen belenézhet abba, hogy 1918-ban a magyar újságok mit írtak a spanyolnátháról, ugyanis a mostani vírushelyzet miatt egy hónapra teljesen ingyenessé tette szolgáltatását az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait online elérhetővé tevő Arcanum.

Benedek Szabolcs - akinek több tárcája is megjelent már az Indexen (ezek itt, itt és itt olvashatóak) - föllapozta az 1918 őszén megjelent lapokat, és megnézte, hogy az akkoriban „spanyol betegség”-nek nevezett kór milyen utat járt be a hazai sajtóban.

Először a tapogatózás, hogy nem nagyon tudni semmit a kórról, de talán nem olyan veszélyes. Aztán az orvosok elmondják a tüneteket, és hogy miként lehet megkülönböztetni mondjuk a „normál” tüdőgyulladástól, és hogy lehet védekezni ellene. Ahogy terjed a betegség, viták, mit lehet, kellene bezárni. A hatósági intézkedések után a mozitulajdonos arról panaszkodik, hogy ő miért nem tarthat nyitva, ha a szomszédos kávéház igen, és a villamoson amúgy is egymás nyakában az emberek. Bezárják az iskolákat, az orfeumokat, a színházakat - a meccseket zárt kapuk mögött, vagy meg se rendezik. A tömegrendezvényeket mondjuk nem tudják betiltani, éppen forradalom van... A lapok megírják, milyen híresség kapta el, halt bele, vagy gyógyult meg. Hirdetések a biztosnak mondott gyógymódokról. Amikor meg azt hiszi mindenki, és az újságok is úgy fogalmaznak, hogy lecsengőben van, meg is nyitják újra az intézményeket, – a korabeli feltételezések szerint a frontról és a megszállt területről menekülők révén - ismét erősödik a járvány. Ekkor újra bezárások. Négy hónapon át tartott a legintenzívebb időszak. A különbség a mostani járványhoz képest például az volt, hogy bár a közvéleményt élénken foglalkoztatta, a lapok főleg a hátsó oldalak valamelyikén írtak róla, kivéve, ha a járványügyi intézkedések szóba kerültek mondjuk a parlamentben vagy a közgyűlésben. (A címoldalakra a háború vége, illetve a forradalom került.) És az áldozatok száma nagyságrendekkel nagyobb.